Омск-Информ
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·Происшествия

Преследуя вора, омич пытался позвонить по второму мобильнику, но лишился и его. К счастью, ненадолго.

Омские полицейские по горячим следам раскрыли дело о грабеже. В отдел полиции обратился 45-летний омич, поведавший любопытную историю. 

Он выпивал в подъезде своего дома на улице Менжинского с неизвестным мужчиной. Тот попросил телефон, чтобы позвонить, а получив его, побежал с ним на улицу. Но у хозяина смартфона оказался еще один мобильник. Он начал звонить по нему и звать на помощь, а при этом еще и преследовал воришку. Догнал и вернул украденный телефон, но злоумышленник ударил его и схватил второй телефон.

Личность похитителя гаджетов удалось установить очень быстро. Им оказался 47-летний омич, его задержали дома на улице 14-й Самарской. Ранее мужчину уже судили за кражу, мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

На время предварительного расследования омича взяли под стражу. За совершенное преступление ему грозит до 10 лет тюрьмы. 

·Происшествия

Преследуя вора, омич пытался позвонить по второму мобильнику, но лишился и его. К счастью, ненадолго.

Омские полицейские по горячим следам раскрыли дело о грабеже. В отдел полиции обратился 45-летний омич, поведавший любопытную историю. 

Он выпивал в подъезде своего дома на улице Менжинского с неизвестным мужчиной. Тот попросил телефон, чтобы позвонить, а получив его, побежал с ним на улицу. Но у хозяина смартфона оказался еще один мобильник. Он начал звонить по нему и звать на помощь, а при этом еще и преследовал воришку. Догнал и вернул украденный телефон, но злоумышленник ударил его и схватил второй телефон.

Личность похитителя гаджетов удалось установить очень быстро. Им оказался 47-летний омич, его задержали дома на улице 14-й Самарской. Ранее мужчину уже судили за кражу, мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

На время предварительного расследования омича взяли под стражу. За совершенное преступление ему грозит до 10 лет тюрьмы. 