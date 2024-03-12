Преследуя вора, омич пытался позвонить по второму мобильнику, но лишился и его. К счастью, ненадолго.

Преследуя вора, омич пытался позвонить по второму мобильнику, но лишился и его. К счастью, ненадолго.

Омские полицейские по горячим следам раскрыли дело о грабеже. В отдел полиции обратился 45-летний омич, поведавший любопытную историю.

Он выпивал в подъезде своего дома на улице Менжинского с неизвестным мужчиной. Тот попросил телефон, чтобы позвонить, а получив его, побежал с ним на улицу. Но у хозяина смартфона оказался еще один мобильник. Он начал звонить по нему и звать на помощь, а при этом еще и преследовал воришку. Догнал и вернул украденный телефон, но злоумышленник ударил его и схватил второй телефон.

Личность похитителя гаджетов удалось установить очень быстро. Им оказался 47-летний омич, его задержали дома на улице 14-й Самарской. Ранее мужчину уже судили за кражу, мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

На время предварительного расследования омича взяли под стражу. За совершенное преступление ему грозит до 10 лет тюрьмы.