Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировском округе.
Сегодня около 13:30 на 3-й Енисейской столкнулись Chevrolet и «газель». По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стало то, что водитель легковушки, выезжающий со двора, не предоставил маршрутке преимущество в движении.
«Газель» двигалась по маршруту № 503 «Мега» – мкр. Загородный». В момент аварии в салоне находились 7 пассажиров, пострадали 39-летняя женщина и 14-летний мальчик.
Обстоятельства и причины ДТП выясняют полицейские.
1259
·Общество

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировском округе.
Сегодня около 13:30 на 3-й Енисейской столкнулись Chevrolet и «газель». По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стало то, что водитель легковушки, выезжающий со двора, не предоставил маршрутке преимущество в движении.
«Газель» двигалась по маршруту № 503 «Мега» – мкр. Загородный». В момент аварии в салоне находились 7 пассажиров, пострадали 39-летняя женщина и 14-летний мальчик.
Обстоятельства и причины ДТП выясняют полицейские.
1259