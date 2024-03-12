Сотрудники омского водоканала регулярно проводят осмотр состояния водопроводных и канализационных сетей, поврежденные оперативно меняются.

Сотрудники омского водоканала регулярно проводят осмотр состояния водопроводных и канализационных сетей, поврежденные оперативно меняются.

Водопроводные и канализационные сети весной испытывают более высокую нагрузку — в этот период происходит сезонная подвижка грунтов. Несмотря на плюсовые температуры воздуха, грунт оттаивает неравномерно, и с изменением его плотности на трубопроводы усиливается давление, которое может стать причиной технологического нарушения.

– Чаще всего повреждения случаются из-за движения пластов грунта. Сотрудники омского водоканала регулярно проводят осмотр состояния водопроводных и канализационных сетей, крышек люков и горловин колодцев. Кроме этого, внутреннее состояние трубопроводов исследуется с помощью телеметрии. В рамках производственной программы ежегодно заменяются участки сетей, на которых мы фиксируем неоднократные повреждения, — отмечает заместитель генерального директора по производству омского водоканала Сергей Голиченко.

Долговечными считаются современные трубопроводы из полиэтилена. Они служат 50 и более лет. Хорошо показали себя в эксплуатации и чугунные трубопроводы - в Омске есть участки водопроводных сетей, которые более века исправно подают воду горожанам. А самыми недолговечными считаются стальные трубопроводы. Срок их службы составляет в среднем 20-30 лет. Но специалисты водоканала знают, как продлевать срок службы таких труб. Последнее десятилетие их успешно санируют, увеличивая время эксплуатации еще на полвека.

Независимо от того, на каком трубопроводе произошло повреждение, бригады оперативно прибывают на место и стараются в кратчайшие сроки выполнить аварийно-восстановительные работы. Чтобы большая часть потребителей не испытывала неудобств в виде отсутствия воды специалисты используют системы временного водопровода.