Омск-Информ
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·Общество

Победители премии станут известны 9 апреля, в этот же день пройдет вручение наград.
Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT опубликовал лонг-лист ресторанов России текущего года. В список попали сразу 4 омских заведения.
Так, в лонг-лист попали рестораны «Осип Терлеев», «Рамен с уткой», Izakaya Yōsai и Nana. Победители премии станут известны 9 апреля, в этот же день пройдет вручение наград.
В прошлом году в лонг-лист попали 19 омских заведений, однако в топ-50 оказались только два из них – «Осип Терлеев» и Nana.
·Общество

Победители премии станут известны 9 апреля, в этот же день пройдет вручение наград.
Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT опубликовал лонг-лист ресторанов России текущего года. В список попали сразу 4 омских заведения.
Так, в лонг-лист попали рестораны «Осип Терлеев», «Рамен с уткой», Izakaya Yōsai и Nana. Победители премии станут известны 9 апреля, в этот же день пройдет вручение наград.
В прошлом году в лонг-лист попали 19 омских заведений, однако в топ-50 оказались только два из них – «Осип Терлеев» и Nana.