Омск-Информ
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·Общество

Опасные плоды зимы не убирают с крыши школы на улице 5-й Армии.
Омичи пожаловались в соцсетях на бездействие руководства школы № 152 в Центральном округе. Причиной жалобы стало то, что с крыши здания не убирают сосульки.
– И ведь это не одно здание, где такие сосульки висят. Сейчас это школа № 152, где ходят дети, и маленькие и взрослые, – сообщает автор поста.
Ранее сообщалось, что за сосульки учреждения могут штрафовать, а должностных лиц могут даже дисквалифицировать.
·Общество

Опасные плоды зимы не убирают с крыши школы на улице 5-й Армии.
Омичи пожаловались в соцсетях на бездействие руководства школы № 152 в Центральном округе. Причиной жалобы стало то, что с крыши здания не убирают сосульки.
– И ведь это не одно здание, где такие сосульки висят. Сейчас это школа № 152, где ходят дети, и маленькие и взрослые, – сообщает автор поста.
Ранее сообщалось, что за сосульки учреждения могут штрафовать, а должностных лиц могут даже дисквалифицировать.