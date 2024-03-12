Парень отмечал с друзьями 8 Марта, а потом между ним и незнакомым мужчиной произошел конфликт. Омич проснулся в больнице с ранением грудной клетки.

Парень отмечал с друзьями 8 Марта, а потом между ним и незнакомым мужчиной произошел конфликт. Омич проснулся в больнице с ранением грудной клетки.

В отдел полиции № 2 поступило сообщение о конфликте в подъезде дома на улице 3-я Любинская, а чуть позже и справка из больницы о госпитализации 20-летнего омича. У него диагностировали ранение грудной клетки с повреждением диафрагмы и печени.

Оказалось, что травмы парень получил от незнакомого мужчины, который отмечал с другом рождение внука. После застолья он проводил приятеля, а когда возвращался домой, решил присоединиться к компании молодых людей. Друзья праздновали Международный женский день и распивали алкоголь в подъезде дома. Неожиданно между мужчиной и молодым человеком произошел конфликт, который перерос в драку.

– Подозреваемый решил «укрепить свои позиции» с помощью ножа, за которым специально сходил домой. Он нанес молодому человеку два удара. Фигуранта задержали очевидцы и передали прибывшим полицейским. Сейчас потерпевший проходит лечение в условиях стационара, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Драчуну грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.