Омск-Информ
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·Общество

Перевозчики нарушили ветеринарные требования при транспортировке животноводческой продукции, поэтому ее ввоз пришлось запретить. 

В выходные и праздничные дни марта на границе Омской области и Казахстана задержано более 20 тонн животноводческой продукции. Перевозчики нарушили ветеринарные требования при перемещении продукции между странами-участниками Евразийского экономического союза, что привело к запрету дальнейшей перевозки. 

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области выявили нарушение ветеринарных норм при транспортировке:  

  • 500 кг колбасных изделий; 

  • 19 889 кг мяса птицы и субпродуктов; 

  • 200 кг кормов для непродуктивных животных; 

  • 48 кг копченой конины. 

Всю продукцию и корма возвратили на место погрузки, а правонарушителей привлекли к административной ответственности. 

Такие меры служат предотвращению попадания в страну некачественной и опасной животноводческой продукции. 

·Общество

Перевозчики нарушили ветеринарные требования при транспортировке животноводческой продукции, поэтому ее ввоз пришлось запретить. 

В выходные и праздничные дни марта на границе Омской области и Казахстана задержано более 20 тонн животноводческой продукции. Перевозчики нарушили ветеринарные требования при перемещении продукции между странами-участниками Евразийского экономического союза, что привело к запрету дальнейшей перевозки. 

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области выявили нарушение ветеринарных норм при транспортировке:  

  • 500 кг колбасных изделий; 

  • 19 889 кг мяса птицы и субпродуктов; 

  • 200 кг кормов для непродуктивных животных; 

  • 48 кг копченой конины. 

Всю продукцию и корма возвратили на место погрузки, а правонарушителей привлекли к административной ответственности. 

Такие меры служат предотвращению попадания в страну некачественной и опасной животноводческой продукции. 