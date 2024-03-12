Перевозчики нарушили ветеринарные требования при транспортировке животноводческой продукции, поэтому ее ввоз пришлось запретить.

Перевозчики нарушили ветеринарные требования при транспортировке животноводческой продукции, поэтому ее ввоз пришлось запретить.

В выходные и праздничные дни марта на границе Омской области и Казахстана задержано более 20 тонн животноводческой продукции. Перевозчики нарушили ветеринарные требования при перемещении продукции между странами-участниками Евразийского экономического союза, что привело к запрету дальнейшей перевозки.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области выявили нарушение ветеринарных норм при транспортировке:

500 кг колбасных изделий;

19 889 кг мяса птицы и субпродуктов;

200 кг кормов для непродуктивных животных;

48 кг копченой конины.

Всю продукцию и корма возвратили на место погрузки, а правонарушителей привлекли к административной ответственности.

Такие меры служат предотвращению попадания в страну некачественной и опасной животноводческой продукции.