Всего же в результате масштабной проверки полиция и Росгвардия выявили 128 административных правонарушений.

Всего же в результате масштабной проверки полиция и Росгвардия выявили 128 административных правонарушений.

В Омске полиция и Росгвардия провели рейд по местам проживания работающих в городе иностранных граждан. Проверялись также торговые точки, дачные участки, сельскохозяйственные предприятия, транспорт. По итогу правоохранители выявили 128 административных правонарушений в миграционной сфере. В их числе – нарушение правил въезда в страну и пребывания в ней, незаконное привлечение к работе иностранца или человека без гражданства, ложные сведения при ведении миграционного учета.

– На строящемся объекте в Кировском округе проверено 50 иностранцев, из них в отношении 49 составлены административные материалы за незаконное осуществление трудовой деятельности. Выявлены три иностранных гражданина, незаконно находящихся на территории нашей страны, – сообщили в региональном УМВД.

Этих троих иностранцев оштрафуют, также вынесено постановление об их административном выдворении за пределы РФ.