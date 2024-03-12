Омск-Информ
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·Происшествия

Пока она с подругой записывала видео, гаджет присвоил расторопный незнакомец. Его разыскивает полиция. 

В Омске полиция разыскивает мужчину, которого подозревают в краже мобильного телефона. 

Случай произошел в теплой остановке «Химик». 10-летняя девочка поставила там на зарядку свой смартфон и на несколько минут отвлеклась – вместе с подругой они решили записать видеоролик. Пока они были увлечены процессом, в павильоне появился мужчина. Увидев гаджет, он похитил его и скрылся. 

Омичей, которые узнали этого человека, просят сообщить в полицию по телефонам: 102, 79-35-02 или 8-908-797-55-14.

·Происшествия

Пока она с подругой записывала видео, гаджет присвоил расторопный незнакомец. Его разыскивает полиция. 

В Омске полиция разыскивает мужчину, которого подозревают в краже мобильного телефона. 

Случай произошел в теплой остановке «Химик». 10-летняя девочка поставила там на зарядку свой смартфон и на несколько минут отвлеклась – вместе с подругой они решили записать видеоролик. Пока они были увлечены процессом, в павильоне появился мужчина. Увидев гаджет, он похитил его и скрылся. 

Омичей, которые узнали этого человека, просят сообщить в полицию по телефонам: 102, 79-35-02 или 8-908-797-55-14.