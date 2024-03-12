Пока она с подругой записывала видео, гаджет присвоил расторопный незнакомец. Его разыскивает полиция.

Пока она с подругой записывала видео, гаджет присвоил расторопный незнакомец. Его разыскивает полиция.

В Омске полиция разыскивает мужчину, которого подозревают в краже мобильного телефона.

Случай произошел в теплой остановке «Химик». 10-летняя девочка поставила там на зарядку свой смартфон и на несколько минут отвлеклась – вместе с подругой они решили записать видеоролик. Пока они были увлечены процессом, в павильоне появился мужчина. Увидев гаджет, он похитил его и скрылся.

Омичей, которые узнали этого человека, просят сообщить в полицию по телефонам: 102, 79-35-02 или 8-908-797-55-14.