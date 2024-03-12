Омск-Информ
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·Общество

Это произойдет на заседании областного архитектурно-градостроительного совета, куда приедут руководители Минтранса и Росавиации.

 

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о предстоящем заседании областного архитектурно-градостроительного совета. Оно состоится завтра, и на нем будут обсуждаться дизайнерские решения аэропорта Омск-Федоровка.  

Свое видение по строительству зданий нового аэропорта и варианты дальнейшего развития объекта в соответствии с современными требованиями представят 7 ведущих российских дизайнерских бюро. Будут определены четыре дизайн-проекта, а затем запустим народное голосование, – отметил Хоценко у себя в телеграм-канале.

Также глава региона сказал, что участвовать в архитектурном совете будет руководство федерального Минтранса и Росавиации. 

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·Общество

Это произойдет на заседании областного архитектурно-градостроительного совета, куда приедут руководители Минтранса и Росавиации.

 

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о предстоящем заседании областного архитектурно-градостроительного совета. Оно состоится завтра, и на нем будут обсуждаться дизайнерские решения аэропорта Омск-Федоровка.  

Свое видение по строительству зданий нового аэропорта и варианты дальнейшего развития объекта в соответствии с современными требованиями представят 7 ведущих российских дизайнерских бюро. Будут определены четыре дизайн-проекта, а затем запустим народное голосование, – отметил Хоценко у себя в телеграм-канале.

Также глава региона сказал, что участвовать в архитектурном совете будет руководство федерального Минтранса и Росавиации. 

1061