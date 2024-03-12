Омск-Информ
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·Происшествия

Ему придется провести в колонии строгого режима ближайшие 13 лет.
Житель села Сосновское Таврического района пытался оспорить приговор за убийство жены. Как сообщает пресс-служба суда, апелляцию 35-летнего мужчины оставили без удовлетворения.
Преступление произошло утром 4 октября прошлого года. Мужчина напился и набросился на жену с ножом, нанес ей множество ударов в область груди и живота. Женщина скончалась.
Районный суд решил отправить сельчанина в колонию строгого режима на 13 лет. Этот срок и придется отбывать мужчине.
·Происшествия

Ему придется провести в колонии строгого режима ближайшие 13 лет.
Житель села Сосновское Таврического района пытался оспорить приговор за убийство жены. Как сообщает пресс-служба суда, апелляцию 35-летнего мужчины оставили без удовлетворения.
Преступление произошло утром 4 октября прошлого года. Мужчина напился и набросился на жену с ножом, нанес ей множество ударов в область груди и живота. Женщина скончалась.
Районный суд решил отправить сельчанина в колонию строгого режима на 13 лет. Этот срок и придется отбывать мужчине.