Омск-Информ
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·Происшествия

Между парой произошел конфликт, который вскоре перерос в побоище. Завели уголовное дело.

Накануне в деревне Красный Шар Тюкалинского района произошел инцидент, в котором пострадала 41-летняя местная жительница. Женщина была избита своим сожителем.

О случае полиции стало известно от медицинского учреждения, куда и поступила сельчанка. У нее врачи диагностировали рвано-ушибленную рану головы, закрытый перелом локтевой кости и кровоподтеки. Оказалось, что между ней и ее сожителем произошел конфликт, который вскоре перерос в побоище. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, орудием преступления стала металлическая кочерга.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Причинение среднего вреда здоровью». Ранее мужчина уже был судим.

·Происшествия

Между парой произошел конфликт, который вскоре перерос в побоище. Завели уголовное дело.

Накануне в деревне Красный Шар Тюкалинского района произошел инцидент, в котором пострадала 41-летняя местная жительница. Женщина была избита своим сожителем.

О случае полиции стало известно от медицинского учреждения, куда и поступила сельчанка. У нее врачи диагностировали рвано-ушибленную рану головы, закрытый перелом локтевой кости и кровоподтеки. Оказалось, что между ней и ее сожителем произошел конфликт, который вскоре перерос в побоище. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, орудием преступления стала металлическая кочерга.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Причинение среднего вреда здоровью». Ранее мужчина уже был судим.