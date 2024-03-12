С таким предложение выступили депутаты Госдумы. По их мнению, это поможет снизить количество аварий и сохранить безопасность на дорогах.

С таким предложение выступили депутаты Госдумы. По их мнению, это поможет снизить количество аварий и сохранить безопасность на дорогах.

В России предложили вдвое увеличить штрафы за плохое состояние дорог. С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР. Как говорится в законопроекте, который планируют внести в Госдуму сегодня, 12 марта, для должностных лиц штраф предлагают увеличить с 20–30 тыс. рублей до 40–50 тыс. рублей, а для юридических лиц – 200–300 тыс. рублей до 400–600 тыс. рублей.

– В случае если указанные действия повлекли вред здоровью потерпевшего, должностным лицам будет грозить штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей вместо сегодняшних 50–100 тыс. рублей. Юрлицам придется заплатить от 800 тыс. до 1 млн рублей вместо 400–500 тыс. рублей, – сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект.

По словам авторов идеи, такой проект закона поможет снизить количество аварий и усилить безопасность на дорогах.