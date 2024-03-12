По словам министра образования Ивана Кротта, в лицее будут общеобразовательные и инженерные классы.

По словам министра образования Ивана Кротта, в лицее будут общеобразовательные и инженерные классы.

В новом лицее на Космическом проспекте в Омске утвердили образовательную программу. Об этом рассказал министр образования Иван Кротт. В лицее будут общеобразовательные и инженерные классы.

- С 1 сентября 2024 года мы запустим общеобразовательные 1- 4 классы и 5-9 классы, предпрофильные 5-9 классы инженерной направленности с углубленным изучением математики и физики и профильные 10 классы технологической направленности с углубленным изучением математики, информатики, физики, - сообщил Кротт.

Прием заявлений в первый класс от родителей детей, проживающих на закрепленном микроучастке, начнется уже с 1 апреля.

Напомним, что образовательное учреждение стоимостью 2 млрд рублей, рассчитанное на 1122 ученика, сдали в конце прошлого года. Эта школа будет единственным образовательным учреждением для большого микрорайона новостроек, расположенных между улицей Манякина и Космическим проспектом.