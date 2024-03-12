В столице руководители обсудили создания учебного центра для специалистов рабочих профессий, а также строительство жилья для работников оборонно-промышленного комплекса.

В столице руководители обсудили создания учебного центра для специалистов рабочих профессий, а также строительство жилья для работников оборонно-промышленного комплекса.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым в Москве. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, встречу руководители посвятили теме кадрового обеспечения авиадвигателестроения. Кроме того, обсуждались перспективы создания в регионе профильного производственно-учебного центра.

- Сейчас омским предприятиям авиавигателестроения, которые входят в структуру Ростеха, дополнительно требуется более 1300 человек, и создание у нас учебного центра, где смогут обучаться специалисты рабочих профессий, очень востребовано, - отметил Хоценко.

Также, по словам губернатора, еще одной темой встречи стал вопрос реализации в Омске проекта по строительству жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Над ним уже работают совместно с ПСБ.