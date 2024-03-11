Омск-Информ
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·Авто

Прозрачность стекол должна составлять не менее 70 %, а окна автомобиля омича пропускали слишком мало света.
Сегодня в районе дома № 7 на улице Думской инспекторы ДПС остановили Mercedes с цифрами 007 в номере. На 29-летнего водителя составили протокол по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ (за правонарушение правил тонировки).
— В соответствии с Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) должно составлять не менее 70 %, — напомнили в полиции.
Тонировка ограничивает обзор при управлении транспортом, особенно при недостаточном освещении и в плохую погоду.
·Авто

Прозрачность стекол должна составлять не менее 70 %, а окна автомобиля омича пропускали слишком мало света.
Сегодня в районе дома № 7 на улице Думской инспекторы ДПС остановили Mercedes с цифрами 007 в номере. На 29-летнего водителя составили протокол по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ (за правонарушение правил тонировки).
— В соответствии с Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) должно составлять не менее 70 %, — напомнили в полиции.
Тонировка ограничивает обзор при управлении транспортом, особенно при недостаточном освещении и в плохую погоду.