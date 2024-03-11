Омск-Информ
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·Общество

Горожане дышали не только кислородом, но также сероводородом, диоксидом азота, оксидом углерода и оксидом азота.
В Обь-Иртышском УГМС рассказали о загрязнении воздуха в Омске в прошлом месяце. Метеорологические условия способствовали накоплению вредных веществ в ночные и утренние часы с 17 по 23 февраля.
Вещества, которые выявили в воздухе:
  • сероводород – Центральный и Октябрьский округа;
  • диоксид азота – Кировский и Ленинский;
  • оксид углерода – Ленинский и Советский;
  • оксид азота – Советский.
В феврале в целом наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха.
·Общество

Горожане дышали не только кислородом, но также сероводородом, диоксидом азота, оксидом углерода и оксидом азота.
В Обь-Иртышском УГМС рассказали о загрязнении воздуха в Омске в прошлом месяце. Метеорологические условия способствовали накоплению вредных веществ в ночные и утренние часы с 17 по 23 февраля.
Вещества, которые выявили в воздухе:
  • сероводород – Центральный и Октябрьский округа;
  • диоксид азота – Кировский и Ленинский;
  • оксид углерода – Ленинский и Советский;
  • оксид азота – Советский.
В феврале в целом наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха.