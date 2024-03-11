Омск-Информ
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·Общество

За минувшие сутки в городе выпало 6,9 мм снега. Предыдущий рекорд был 22 года назад. 
Вчера осадки в Омске перекрыли суточный максимум. Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, в городе выпало 6,9 мм снега. Предыдущий рекорд (5,3 мм) зафиксировали в 2002 году. На территории Омской области тоже выпало рекордное количество осадков. Причиной этому стал южный циклон.
– По территории Омской области максимальное количество выпавших 10 марта осадков составило 4–7 мм. В основном они пришлись на южную половину области, – рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
В ближайшие дни в регионе сохранится неустойчивый характер погоды с большим суточным ходом температуры. Сегодня ночью будет –12…–17, при прояснении до –22. Днем потеплеет до –3…–8. Небольшие снегопады продолжатся.
·Общество

За минувшие сутки в городе выпало 6,9 мм снега. Предыдущий рекорд был 22 года назад. 
Вчера осадки в Омске перекрыли суточный максимум. Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, в городе выпало 6,9 мм снега. Предыдущий рекорд (5,3 мм) зафиксировали в 2002 году. На территории Омской области тоже выпало рекордное количество осадков. Причиной этому стал южный циклон.
– По территории Омской области максимальное количество выпавших 10 марта осадков составило 4–7 мм. В основном они пришлись на южную половину области, – рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
В ближайшие дни в регионе сохранится неустойчивый характер погоды с большим суточным ходом температуры. Сегодня ночью будет –12…–17, при прояснении до –22. Днем потеплеет до –3…–8. Небольшие снегопады продолжатся.