Омск-Информ
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·Общество

Жилплощадь располагается на 3-х этажах. Всю мебель продают вместе с домом.
В Омске выставили на продажу 5-комнатную квартиру в доме № 1 по улице Тютчева (мкр-н «Старгород»). За трехэтажную жилплощадь просят 33 млн рублей.
– В подвале баня с зоной отдыха, санузел, котельная. 1 этаж – входная зона, холл с большим шкафом-купе, раздельным санузлом, комната для стирки и сушки белья, кладовая, удобная лестница на второй и третий этаж. 2 этаж – кухня-студия с кухонным гарнитуром и барной стойкой, обеденной зоной и выходом на балкон. Большая гостиная с камином и балконом. 3 этаж – три спальни, санузел, гардеробная. Спальня со своим санузлом и гардеробной, – сообщается в объявлении.
На территории также есть гаражи, крытая зона для барбекю. Квартира продается вместе с мебелью.
1782
·Общество

Жилплощадь располагается на 3-х этажах. Всю мебель продают вместе с домом.
В Омске выставили на продажу 5-комнатную квартиру в доме № 1 по улице Тютчева (мкр-н «Старгород»). За трехэтажную жилплощадь просят 33 млн рублей.
– В подвале баня с зоной отдыха, санузел, котельная. 1 этаж – входная зона, холл с большим шкафом-купе, раздельным санузлом, комната для стирки и сушки белья, кладовая, удобная лестница на второй и третий этаж. 2 этаж – кухня-студия с кухонным гарнитуром и барной стойкой, обеденной зоной и выходом на балкон. Большая гостиная с камином и балконом. 3 этаж – три спальни, санузел, гардеробная. Спальня со своим санузлом и гардеробной, – сообщается в объявлении.
На территории также есть гаражи, крытая зона для барбекю. Квартира продается вместе с мебелью.
1782