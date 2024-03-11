Авария произошла в Амурском поселке. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте с мамой и попал под колеса иномарки. Потребовались медики.

Авария произошла в Амурском поселке. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте с мамой и попал под колеса иномарки. Потребовались медики.

Сегодня, 11 марта, в Омске произошло сразу два ДТП, в которых пострадали 8-летние дети.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, первая авария произошла около часа дня по улице Поселок Биофабрика возле многоквартирного дома № 12. Девочка решила перейти дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля «Хендай». За рулем иномарки оказался 40-летний мужчина. Ребенку понадобилась помощь медиков.

Позже, около двух часов дня, второе ДТП случилось в Амурском поселке. 32-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Ниссан», в районе остановки «Сады «Березка» не заметил мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте вместе со своей мамой, и сбил его. Ребенку также потребовалась медицинская помощь.

Сейчас по факту двух аварий стражи порядка организовали проверку.