Инцидент произошел пару месяцев назад. Животное сорвалось с цепи и вцепилось зубами ребенку в руки и лицо.

Инцидент произошел пару месяцев назад. Животное сорвалось с цепи и вцепилось зубами ребенку в руки и лицо.

Тюкалинская межрайонная прокуратура Омской области провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина рассказала, что ее 4-летнего сына покусала соседская собака.

Установлено, что 23 декабря прошлого года мальчик вместе с другими детьми катался с горки около дома. В это время у соседей с привязи сорвалась собака. Она выбежала на улицу и укусила ребенка. Мальчик получил рваные раны рук, головы и лица. Их квалифицировали как легкий вред здоровью.

Владельцы животного, пенсионеры, утверждали, что их собака не могла никого укусить. Сотрудники прокуратуры обратились в суд. С хозяев пса пытались взыскать 150 тыс. рублей, однако суд удовлетворил требования частично. Компенсация морального вреда составила 75 тыс. рублей.