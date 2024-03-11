«Специалисты», обещавшие женщине хороший доход, обеспечили его себе и своим сообщникам. Мошенников ищет полиция.

«Специалисты», обещавшие женщине хороший доход, обеспечили его себе и своим сообщникам. Мошенников ищет полиция.

С заявлением о краже 542 500 рублей в полицию обратилась 71-летняя омичка. Женщина рассказала, что в феврале ей позвонила девушка и представилась сотрудницей нефтяной компании. Она предложила дополнительный заработок. Тут же позвонил еще один лжеспециалист, он заверил, что обязательно будет хороший доход, и соединил пенсионерку с «руководителем группы», который якобы занимался продвижением инвестиций на фондовом рынке. А тот сказал, что с ней будет держать связь его помощник и курировать сделки.

Женщина скачала необходимые приложения и пополнила на 9500 рублей брокерский счет, который оказался обычным расчетным. Увидела небольшую прибыль и поверила в реальность получения пассивного дохода. А ее «финансовый наставник» порекомендовал зачислить на счет еще 100 тыс. рублей.

– Пенсионерка перевела 50 000 рублей с кредитной карты и 67 000 рублей, которые заняла у знакомых. После перечисления ей позвонил якобы специалист финансовой платформы и сообщил об ошибке при транзакции – счет заблокирован, и для восстановления доступа необходимо внести 106 000 рублей на банковскую ячейку. Пенсионерка выполнила требования и отправила нужную сумму, – рассказали в УМВД России по Омской области.

Позже ушлые мошенники развели женщину еще на 310 тыс. рублей, которые она заняла у знакомых. И лишь когда это не сработало, а преступники вновь попросили «добавки», омичка поняла, что ее обманули.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве и ищут преступников.