Омск-Информ
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·Общество

Законопроект рассмотрит Госдума. Согласно нововведениям, если проезду экстренных служб будут мешать неправильно припаркованные машины, их разрешат таранить.
В России хотят вести законопроект, который разрешит экстренным службам таранить неправильно припаркованные автомобили во дворах. Автором инициативы стал депутат Госдумы Сергей Колунов.
– Законопроектом, который сейчас разрабатывается, предлагается внести изменения в Гражданский и Уголовный кодексы. Планируем внести его в Госдуму в конце апреля – начале мая, — цитирует Колунова «РИА Новости».
Кроме того, парламентарий предлагает оборудовать машины МЧС и скорой помощи силовыми бамперами. Это поможет снизить урон авто служб при вынужденном таране. Ранее проект инициативы был направлен главе МЧС России Александру Куренкову. 
·Общество

Законопроект рассмотрит Госдума. Согласно нововведениям, если проезду экстренных служб будут мешать неправильно припаркованные машины, их разрешат таранить.
В России хотят вести законопроект, который разрешит экстренным службам таранить неправильно припаркованные автомобили во дворах. Автором инициативы стал депутат Госдумы Сергей Колунов.
– Законопроектом, который сейчас разрабатывается, предлагается внести изменения в Гражданский и Уголовный кодексы. Планируем внести его в Госдуму в конце апреля – начале мая, — цитирует Колунова «РИА Новости».
Кроме того, парламентарий предлагает оборудовать машины МЧС и скорой помощи силовыми бамперами. Это поможет снизить урон авто служб при вынужденном таране. Ранее проект инициативы был направлен главе МЧС России Александру Куренкову. 