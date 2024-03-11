Бабушка, дедушка и отец женщины, которые вложились в жилплощадь, так в ней и не пожили.

Бабушка, дедушка и отец женщины, которые вложились в жилплощадь, так в ней и не пожили.

Наталья купила квартиру в строящемся доме № 11 на Герцена в 2011 году. Жилье площадью 42 кв. м с лоджией обошлось ей в 1,6 млн рублей. Как сообщает « Омичкакупила квартиру в строящемся доме № 11 на Герцена в 2011 году. Жилье площадью 42 кв. м с лоджией обошлось ей в 1,6 млн рублей. Как сообщает « НГС55 », деньги в покупку вложила она сама, ее родители и бабушка с дедушкой. Часть средств пришлось взять в кредит.

Дом начали строить в 2006 году: 12 августа забили первую сваю. Когда омичка покупала там квартиру, застройщик завершил только два этажа. В следующие три года женщина периодически звонила, чтобы узнать, когда же дом будет готов, но застройщик ссылался на задержку поставки кирпича и других стройматериалов, а потом и вовсе перестал выходить на связь.

Затройкой занималась компания «СибНефтеСбыт». Генеральным подрядчиком выступало ООО «Регион». Общество привлекало деньги пайщиков через специально созданный ЖСК «Центральный-2», который возглавлял Сергей Скрипец. Когда пайщики начали подавать иски, чтобы вернуть деньги, счета ЖСК оказались пустыми. Проект перешел к «Строительной компании МК-С».

Главу ЖСК «Центральный-2» Сергея Скрипца и главу «Строительной компании МК-С» Сергея Маренко в 2020 году признали виновными в хищении 700 млн рублей. Они присвоили деньги 404 пайщиков. Скрипца освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Сергея Маренко оштрафовали.

В 2018 году не стало дедушки Натальи. Еще через год скончалась бабушка. В 2023 году ушел из жизни отец. Никто из них так и не увидел новую квартиру, хотя с момента покупки прошло уже 13 лет. Наталья с 21-летней дочерью-студенткой живет в съемной квартире.

– Мы пайщиками встречались, и, когда приходили на встречу, там были какие-то следователи, полицейские, вроде даже судьи. То есть не лесные жители, которые в законах ничего не понимают. Мы все попались на эту удочку, – рассказала Наталья.

Омичка вместе с другими пайщиками надеется на помощь правительства региона. Власти сообщают, что 5 % квартир в новых микрорайонах города отдадут на решение подобных проблем. Некоторым собираются выплатить вложенные деньги, если они найдутся в бюджете.