Седьмой по счету фестиваль с таким названием начнется уже в четверг. У зрителей появится возможность приобщиться к прекрасному и гармоничному.
В ближайший четверг в Омске начнется VII Фестиваль Новой музыки. Он уже не первый год привлекает внимание и восхищение ценителей музыки. Это один из самых значимых проектов в России в области современного искусства, где представляются мировые и российские премьеры, а также открываются новые имена.
Первая встреча с симфоническими новинками состоится 14 марта. В этот вечер Омский академический симфонический оркестр под управлением главного дирижера Дмитрия Васильева исполнит произведения народного артиста России Александра Чайковского и лауреата Международного конкурса «Молодая классика» Екатерины Карпенко.
Фестиваль Новой музыки известен своими нестандартными авторскими идеями, современным музыкальным языком и необычным сценическим воплощением. Здесь слушатели часто становятся свидетелями мировых премьер композиторов-новаторов, что делает фестиваль особенным и уникальным. Благодаря этому проекту Омская филармония занимает почетное место на российской музыкальной карте рядом с такими известными проектами, как Дягилевский фестиваль Теодора Курентзиса, Платоновский фестиваль искусств, а также Международный фестиваль актуальной музыки «Другое пространство» Владимира Юровского.
Девиз нынешнего фестиваля – «В поисках красоты». Дмитрий Васильев прокомментировал его смысл:
– Весь XX век прошел под знаком авангарда, модерна, провокаций. Но люди устали от провокаций. Почему сейчас всплеск интереса к музыке барокко? Потому что это абсолютная красота. Появился запрос, невероятная потребность на красивую музыку. Некоторые композиторы, такие как Пелецис, Пярт и другие, пишут нарочито просто. Эпоха модерна – она себя исчерпала. В поисках смыслов многие пришли к апофеозу бессмысленности. Поэтому мы на Фестивале Новой музыки не будем искать каких-то внешних решений, а сосредоточимся на поисках красоты.
Фестиваль пройдет с 14 по 26 марта в Концертном зале Омской филармонии.