Средняя цена за пользование объектом составит 2 тыс. рублей.

Средняя цена за пользование объектом составит 2 тыс. рублей.

За год спрос на покупку машино-места в Омске снизился на 12 %, в то же время горожане стали на 16 % чаще арендовать подобные объекты. В среднем за год в стране стоимость машино-места выросла на 11 % и достигла 940 тыс. рублей.

При этом в Омске цены на покупку гаражей оказались самыми низкими среди других городов – 380 тыс. рублей. К примеру, в Сочи объект можно приобрести за 3,65 млн рублей, в Екатеринбурге – за 830 тыс. рублей.

– Интерес к покупке гаражей в России продолжает снижаться, равно как и предложение подобных объектов. Это происходит даже несмотря на гораздо более выгодную цену покупки объекта, чем машино-места – 450 тысяч рублей против 940, – отметил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

В Омске оказалась и самая дешевая аренда машино-места. Средняя цена за пользование объектом составит 2 тыс. рублей. Аналогичные цены эксперты зафиксировали только в Брянске.