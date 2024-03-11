Омск-Информ
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·Общество

Новая программа является образовательной и называется «Время героев». Военные смогут получить высшее образование.

С 1 марта в Омской области ветераны СВО, солдаты и офицеры могут подать заявление для участия в национальной образовательной программе «Время героев». Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в ведущих вузах страны. Те, кто намерен продолжать военную карьеру, будут в приоритетном порядке зачислятся в военные образовательные учреждения, – рассказал Хоценко.

Отметим, что сейчас в регионе для участников СВО и их семей предусмотрено 27 мер социальной поддержки.

·Общество

Новая программа является образовательной и называется «Время героев». Военные смогут получить высшее образование.

С 1 марта в Омской области ветераны СВО, солдаты и офицеры могут подать заявление для участия в национальной образовательной программе «Время героев». Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в ведущих вузах страны. Те, кто намерен продолжать военную карьеру, будут в приоритетном порядке зачислятся в военные образовательные учреждения, – рассказал Хоценко.

Отметим, что сейчас в регионе для участников СВО и их семей предусмотрено 27 мер социальной поддержки.