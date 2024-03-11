Омск-Информ
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·Происшествия

Продукцию пытались ввезти в Омскую область через границу с Казахстаном. Фитосанитарные сертификаты были недействительны. 

Сегодня на границе с Казахстаном сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области пресекли попытку ввоза в регион продукции, подлежащей карантину. Это были 400 киргизских саженцев роз и плодово-ягодных культур. Фитосанитарные сертификаты на них оказались недействительными. 

Перевозчика привлекли к административной ответственности. 

В региональном Россельхознадзоре отметили, что с начала года специалисты обнаружили и предотвратили восемь подобных случаев. 

·Происшествия

Продукцию пытались ввезти в Омскую область через границу с Казахстаном. Фитосанитарные сертификаты были недействительны. 

Сегодня на границе с Казахстаном сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области пресекли попытку ввоза в регион продукции, подлежащей карантину. Это были 400 киргизских саженцев роз и плодово-ягодных культур. Фитосанитарные сертификаты на них оказались недействительными. 

Перевозчика привлекли к административной ответственности. 

В региональном Россельхознадзоре отметили, что с начала года специалисты обнаружили и предотвратили восемь подобных случаев. 