Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание произошло в многоэтажке на улице Гашека.
Вчера ночью в подъезде 5-этажного дома на улице Гашека произошел пожар. По информации регионального МЧС, загорелась автомобильная покрышка, которая лежала в подъезде.
С возгоранием боролись 13 спасателей, были привлечены два пожарных автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал, в подъезде на 4-м и 5-м этажах закоптились стены и потолки.
Сотрудники МЧС справились с пожаром за 40 минут.
·Происшествия

Возгорание произошло в многоэтажке на улице Гашека.
Вчера ночью в подъезде 5-этажного дома на улице Гашека произошел пожар. По информации регионального МЧС, загорелась автомобильная покрышка, которая лежала в подъезде.
С возгоранием боролись 13 спасателей, были привлечены два пожарных автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал, в подъезде на 4-м и 5-м этажах закоптились стены и потолки.
Сотрудники МЧС справились с пожаром за 40 минут.