Омск-Информ
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·Происшествия

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Вчера на трассе в Азовском районе произошло ДТП с трагическим исходом. 48-летний водитель за рулем «Мицубиси-Аутлендер» сбил мужчину.

Установлено, что водитель автомобиля «Мицубиси-Аутлендер» при движении по автодороге Омск – Одесское – Граница Республики Казахстан в районе 68-го километра допустил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части навстречу транспортному средству, – сообщили в УМВД России по Омской области. 

44-летний мужчина погиб на месте. Ведется проверка причин и обстоятельств происшествия. 

·Происшествия

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Вчера на трассе в Азовском районе произошло ДТП с трагическим исходом. 48-летний водитель за рулем «Мицубиси-Аутлендер» сбил мужчину.

Установлено, что водитель автомобиля «Мицубиси-Аутлендер» при движении по автодороге Омск – Одесское – Граница Республики Казахстан в районе 68-го километра допустил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части навстречу транспортному средству, – сообщили в УМВД России по Омской области. 

44-летний мужчина погиб на месте. Ведется проверка причин и обстоятельств происшествия. 