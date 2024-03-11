Эти средства помогут людям приобрести жилье. Участвовать могут семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет.

Эти средства помогут людям приобрести жилье. Участвовать могут семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко озвучил финансовые меры поддержки для молодых семей. Для них выделят 77,5 млн рублей.

– Эти средства помогут в приобретении жилья 57 молодым семьям, – отметил в своем телеграм-канале глава региона.

Финансовую поддержку молодые семьи получат в 2024 году. Выплату можно потратить на покупку, строительство жилья, уплату первоначального взноса в счет жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа.

Благодаря предоставляемой субсидии, можно будет отплатить до 35 % расчетной стоимости жилья.

Отмечается, что участвовать в программе могут семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет.