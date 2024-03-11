Центральный районный суд посчитал, что «Стройбетон» должен передать детский сад, из-за которого уже сломано много копий, в муниципальную собственность. Но точка в деле не поставлена.
Центральный районный суд посчитал, что «Стройбетон» должен передать детский сад, из-за которого уже сломано много копий, в муниципальную собственность. Но точка в деле не поставлена.
Прокуратура Омской области обратилась в суд с требованием ООО «СМТ «Стройбетон» передать в муниципальную собственность здание детского сада на 140 мест, расположенный в микрорайоне Новый Амур.
Напомним, что история с садиками и школам в Новом Амуре тянется еще с 2008 года, когда «Стройбетон» получил в том микрорайоне земли под застройку, за что должен был построить социальные объекты, в том числе два садика и две школы. Один из построенных садиков прокуратура уже долгое время требовала передать в собственность города.
В конце прошлого года стало известно, что прокуратура обратилась в суд. Теперь стало известно, что Центральный районный суд обязал застройщика передать здание в собственность муниципалитета.
Но решение суда в законную силу не вступило, и можно не сомневаться, что «Стройбетон» будет его обжаловать. Ранее руководитель компании Олег Золотов заявлял РИА «Омск-информ», что категорически не согласен с мнением прокуратуры и мэрии.
– Мы считаем требования прокуратуры незаконными. Будем судиться с прокуратурой, мы считаем, что она не права, у нас с прокуратурой абсолютно противоположные мнения. Никто никому ничего не должен. Город или область хотят – пусть выкупают у нас. А отнимать у нас нашу же собственность – незаконно, – заявлял тогда Золотов.
Сад, который требуют передать в собственность города, построен и введен в эксплуатацию. «Стройбетон» готов его эксплуатировать. Компания намеревалась сделать детский сад частным. Сейчас в микрорайоне строят второй детский сад.
Очевидно, что точка в этом деле еще не поставлена.
Центральный районный суд посчитал, что «Стройбетон» должен передать детский сад, из-за которого уже сломано много копий, в муниципальную собственность. Но точка в деле не поставлена.
Центральный районный суд посчитал, что «Стройбетон» должен передать детский сад, из-за которого уже сломано много копий, в муниципальную собственность. Но точка в деле не поставлена.
Прокуратура Омской области обратилась в суд с требованием ООО «СМТ «Стройбетон» передать в муниципальную собственность здание детского сада на 140 мест, расположенный в микрорайоне Новый Амур.
Напомним, что история с садиками и школам в Новом Амуре тянется еще с 2008 года, когда «Стройбетон» получил в том микрорайоне земли под застройку, за что должен был построить социальные объекты, в том числе два садика и две школы. Один из построенных садиков прокуратура уже долгое время требовала передать в собственность города.
В конце прошлого года стало известно, что прокуратура обратилась в суд. Теперь стало известно, что Центральный районный суд обязал застройщика передать здание в собственность муниципалитета.
Но решение суда в законную силу не вступило, и можно не сомневаться, что «Стройбетон» будет его обжаловать. Ранее руководитель компании Олег Золотов заявлял РИА «Омск-информ», что категорически не согласен с мнением прокуратуры и мэрии.
– Мы считаем требования прокуратуры незаконными. Будем судиться с прокуратурой, мы считаем, что она не права, у нас с прокуратурой абсолютно противоположные мнения. Никто никому ничего не должен. Город или область хотят – пусть выкупают у нас. А отнимать у нас нашу же собственность – незаконно, – заявлял тогда Золотов.
Сад, который требуют передать в собственность города, построен и введен в эксплуатацию. «Стройбетон» готов его эксплуатировать. Компания намеревалась сделать детский сад частным. Сейчас в микрорайоне строят второй детский сад.
Очевидно, что точка в этом деле еще не поставлена.