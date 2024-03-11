Центральный районный суд посчитал, что «Стройбетон» должен передать детский сад, из-за которого уже сломано много копий, в муниципальную собственность. Но точка в деле не поставлена.

Центральный районный суд посчитал, что «Стройбетон» должен передать детский сад, из-за которого уже сломано много копий, в муниципальную собственность. Но точка в деле не поставлена.

Прокуратура Омской области обратилась в суд с требованием ООО «СМТ «Стройбетон» передать в муниципальную собственность здание детского сада на 140 мест, расположенный в микрорайоне Новый Амур.

Напомним, что история с садиками и школам в Новом Амуре тянется еще с 2008 года, когда «Стройбетон» получил в том микрорайоне земли под застройку, за что должен был построить социальные объекты, в том числе два садика и две школы. Один из построенных садиков прокуратура уже долгое время требовала передать в собственность города.

В конце прошлого года стало известно, что прокуратура обратилась в суд. Теперь стало известно, что Центральный районный суд обязал застройщика передать здание в собственность муниципалитета.

Олег Золотов РИА «Омск-информ», что категорически не согласен с мнением прокуратуры и мэрии. Но решение суда в законную силу не вступило, и можно не сомневаться, что «Стройбетон» будет его обжаловать. Ранее руководитель компании заявлял РИА «Омск-информ», что категорически не согласен с мнением прокуратуры и мэрии.