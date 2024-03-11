Мужчина украл велосипед из подъезда дома на улице Декабристов.

Мужчина украл велосипед из подъезда дома на улице Декабристов.

В отдел полиции № 9 с заявлением о краже обратился омич. Он рассказал, что оставил свой велосипед в подъезде дома на улице Декабристов. Однако спустя время он исчез. Материальный ущерб составил 30 тыс. рублей.

Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен 30-летний омич. Он рассказал, что проник в подъезд ночью, чтобы украсть велосипед. В настоящее время полицейские выясняют, куда он сбыл похищенное.

Ранее преступник уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.