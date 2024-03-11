Омск-Информ
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·Образование

Для проведения работ были заказаны стекла особой прочности весом 100 килограммов каждое.
В региональном Минстрое рассказали о работах, которые ведутся в строящейся школе в микрорайоне Прибрежном. В настоящее время на объекте обустраивают стеклянные перегородки между классами и коридором. Для проведения работ были заказаны стекла особой прочности весом 100 килограммов каждое.
Кроме того, огнеупорные стекла будут устанавливать в библиотеке, спортивном и актовом залах.
Напомним, строительством школы на 1122 места занимается «Специализированный застройщик «Сибградстрой Инвест». Открытие учреждения запланировано на сентябрь текущего года.
·Образование

Для проведения работ были заказаны стекла особой прочности весом 100 килограммов каждое.
В региональном Минстрое рассказали о работах, которые ведутся в строящейся школе в микрорайоне Прибрежном. В настоящее время на объекте обустраивают стеклянные перегородки между классами и коридором. Для проведения работ были заказаны стекла особой прочности весом 100 килограммов каждое.
Кроме того, огнеупорные стекла будут устанавливать в библиотеке, спортивном и актовом залах.
Напомним, строительством школы на 1122 места занимается «Специализированный застройщик «Сибградстрой Инвест». Открытие учреждения запланировано на сентябрь текущего года.