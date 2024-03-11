Для проведения работ были заказаны стекла особой прочности весом 100 килограммов каждое.

Для проведения работ были заказаны стекла особой прочности весом 100 килограммов каждое.

В региональном Минстрое рассказали о работах, которые ведутся в строящейся школе в микрорайоне Прибрежном. В настоящее время на объекте обустраивают стеклянные перегородки между классами и коридором. Для проведения работ были заказаны стекла особой прочности весом 100 килограммов каждое.

Кроме того, огнеупорные стекла будут устанавливать в библиотеке, спортивном и актовом залах.

Напомним, строительством школы на 1122 места занимается «Специализированный застройщик «Сибградстрой Инвест». Открытие учреждения запланировано на сентябрь текущего года.