Омск-Информ
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·Общество

Кирпичное здание ждало этого 10 лет, с момента, как власти признали его аварийным и непригодным для проживания.
Вчера в Омске снесли аварийный дом № 19 по улице Новосортировочной. Как сообщает «НГС55», двухэтажное здание 1955 года постройки признали аварийным еще осенью 2014 года. 
Сколько средств потратили из бюджета на эти работы, не сообщается. Однако на снос двухэтажки, например, в Камерном переулке год назад власти предлагали подрядчику 4,4 млн рублей. А проект по сносу этого и еще трех домов обошелся в 437 тыс. рублей.
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·Общество

Кирпичное здание ждало этого 10 лет, с момента, как власти признали его аварийным и непригодным для проживания.
Вчера в Омске снесли аварийный дом № 19 по улице Новосортировочной. Как сообщает «НГС55», двухэтажное здание 1955 года постройки признали аварийным еще осенью 2014 года. 
Сколько средств потратили из бюджета на эти работы, не сообщается. Однако на снос двухэтажки, например, в Камерном переулке год назад власти предлагали подрядчику 4,4 млн рублей. А проект по сносу этого и еще трех домов обошелся в 437 тыс. рублей.
1196