Температура будет опускаться до –23. В регионе также продолжатся небольшие снегопады.

Температура будет опускаться до –23. В регионе также продолжатся небольшие снегопады.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью в Омской области похолодает до –11...–16, а местами до –21. В регионе ожидаются туман, изморозь, гололед и небольшой снег. В понедельник днем будет –2...–7 градусов. Ожидаются небольшой снег, местами гололедица и юго-западный, западный ветер 5–10 м/с.

В ночь на вторник ожидается такая же погода, как накануне ночью. Днем будет –3...–8. Снова будет идти снег, а на дорогах образуется гололедица.

В ночь на среду похолодает до –13...–23. Днем будет –5...–10.