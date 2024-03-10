Омск-Информ
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·Происшествия

Пожар потушили. Причину возгорания выясняют специалисты.
В ночь с 8 на 9 марта в Омске сгорел магазин электробайков Mars Bike. Предположительно, в цокольном этаже здания на улице Омской произошло короткое замыкание. Как сообщает «Омскрегион», точнее это выяснит экспертиза.
– Сгорели запчасти, аккумуляторы, покрышки, готовые изделия, оргтехника. Ущерб приблизительно составил 15 млн рублей. Часть имущества, около 20 %, уцелела, – рассказал владелец магазина Петр Мельников.
Ущерб от пожара он оценил в 15 млн рублей.
·Происшествия

Пожар потушили. Причину возгорания выясняют специалисты.
В ночь с 8 на 9 марта в Омске сгорел магазин электробайков Mars Bike. Предположительно, в цокольном этаже здания на улице Омской произошло короткое замыкание. Как сообщает «Омскрегион», точнее это выяснит экспертиза.
– Сгорели запчасти, аккумуляторы, покрышки, готовые изделия, оргтехника. Ущерб приблизительно составил 15 млн рублей. Часть имущества, около 20 %, уцелела, – рассказал владелец магазина Петр Мельников.
Ущерб от пожара он оценил в 15 млн рублей.