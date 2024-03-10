Всего жители региона нарушили правила дорожного движения 774 раза.

Всего жители региона нарушили правила дорожного движения 774 раза.

По данным полиции, 8 марта жители региона 834 раза сообщали о преступлениях и происшествиях. Правоохранители завели 38 уголовных дел, по горячим следам раскрыли 19 преступлений, задержали более 20 подозреваемых.

В этот день 14 человек сообщили, что их обманули мошенники. Например, 68-летний житель Октябрьского округа поверил, что его деньги находятся в опасности, и перевел их на «безопасный счет». Он отдал мошенникам 945 тыс. рублей.

Также в Международный женский день полицейские составили 837 административных протоколов. Из них 774 – за рушение ПДД, 18 – за пьяное вождение.