Омск-Информ
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·Происшествия

ДТП произошло сегодня днем. Пострадавший доставлен в больницу.

Сегодня днем в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие. 63-летний водитель автобуса «Нефаз», следовавшего по маршруту № 135, наехал на 62-летнего пассажира.

Как сообщили в УГИБДД МВД России по Омской области, пострадавший находился в остановочном кармане. Предварительно установлено, что он поскользнулся.

Мужчину доставил в медицинское учреждение.

Ведется проверка обстоятельств и причин ДТП.

·Происшествия

ДТП произошло сегодня днем. Пострадавший доставлен в больницу.

Сегодня днем в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие. 63-летний водитель автобуса «Нефаз», следовавшего по маршруту № 135, наехал на 62-летнего пассажира.

Как сообщили в УГИБДД МВД России по Омской области, пострадавший находился в остановочном кармане. Предварительно установлено, что он поскользнулся.

Мужчину доставил в медицинское учреждение.

Ведется проверка обстоятельств и причин ДТП.