Он стал вторым хоккеистом лиге, кому за сезон удалось забросить более 50 шайб. И это учитывая, что сезон еще не окончен.

Он стал вторым хоккеистом лиге, кому за сезон удалось забросить более 50 шайб. И это учитывая, что сезон еще не окончен.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал вторым игроком в КХЛ, кому за один сезон удалось забросить более 50 шайб. Имеются в виду и регулярный чемпионат, и плей-офф.

После дубля в ворота «Лады», который форвард оформил во втором периоде, на его счету появилась 51 шайба (44+7). Учитывая, что впереди как минимум еще одна двадцатиминутка, американец имеет шансы улучшить свою статистику.

Пока рекорд лиги принадлежит Сергею Мозякину: в сезоне-2016/2017 нападающий магнитогорского «Металлурга» забросил 55 шайб (48+7).