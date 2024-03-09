Позвонивший ему мнимый банковский работник говорил убедительно, поэтому мужчина перевел неизвестно кому почти миллион рублей.

Позвонивший ему мнимый банковский работник говорил убедительно, поэтому мужчина перевел неизвестно кому почти миллион рублей.

За прошлые сутки в Омскую полицию обратились 14 омичей, которые пострадали от действий дистанционных мошенников. Одной из их жертв стал 68-летний житель Октябрьского округа.

– Мужчина поверил собеседнику, представившемуся по телефону работником банка и убедившему его в необходимости защитить сбережения от мошенников, переведя их на «безопасные» банковские счета. Омич лишился 945 000 рублей, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Полицейские обратились с запросами в банки и ищут преступников.

За дежурные сутки омские полицейские составили 837 протоколов об административных правонарушениях. 774 из них – за нарушение ПДД.