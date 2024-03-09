Омск-Информ
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·Общество

Позвонивший ему мнимый банковский работник говорил убедительно, поэтому мужчина перевел неизвестно кому почти миллион рублей.

За прошлые сутки в Омскую полицию обратились 14 омичей, которые пострадали от действий дистанционных мошенников. Одной из их жертв стал 68-летний житель Октябрьского округа.

– Мужчина поверил собеседнику, представившемуся по телефону работником банка и убедившему его в необходимости защитить сбережения от мошенников, переведя их на «безопасные» банковские счета. Омич лишился 945 000 рублей, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Полицейские обратились с запросами в банки и ищут преступников.

За дежурные сутки омские полицейские составили 837 протоколов об административных правонарушениях. 774 из них – за нарушение ПДД.

·Общество

Позвонивший ему мнимый банковский работник говорил убедительно, поэтому мужчина перевел неизвестно кому почти миллион рублей.

За прошлые сутки в Омскую полицию обратились 14 омичей, которые пострадали от действий дистанционных мошенников. Одной из их жертв стал 68-летний житель Октябрьского округа.

– Мужчина поверил собеседнику, представившемуся по телефону работником банка и убедившему его в необходимости защитить сбережения от мошенников, переведя их на «безопасные» банковские счета. Омич лишился 945 000 рублей, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Полицейские обратились с запросами в банки и ищут преступников.

За дежурные сутки омские полицейские составили 837 протоколов об административных правонарушениях. 774 из них – за нарушение ПДД.