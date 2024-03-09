Впрочем в продаже еще остаются более ста билетов. Однако цена на большинство из них довольно приличная.

Впрочем в продаже еще остаются более ста билетов. Однако цена на большинство из них довольно приличная.

Омские любители хоккея раскупили почти все билеты на сегодняшний матч плей-офф против «Лады». По данным сервиса онлайн-покупки билетов на официальном сайте «Авангарда», в продаже еще остаются более ста билетов. У некоторых счастливчиков пока сохраняется возможность приобрести их за относительно приемлемые 890 рублей.

Остальные цены «кусаются» желающим увидеть возможный выход «Авангарда» во второй раунд плей-офф придется выложить от 1990 до 3990 рублей.

Относительно свободно на трибунах спонсорских бизнес-клубов. Правда, и стоимость такого удовольствия, в зависимости от сектора, от 5680 до 10 500 рублей, что по карману далеко не каждому омичу.