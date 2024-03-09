При этом пешеходов, нарушивших правила дорожного движения, оказалось гораздо больше.

При этом пешеходов, нарушивших правила дорожного движения, оказалось гораздо больше.

Госавтоинспекция по Омской области рассказала об итогах работы за 8 марта, когда отмечался Международный женский день.

По сообщению ведомства, в праздник автоинспекторы задержали 18 пьяных водителей, а также тех, кто отказался проходить медицинское освидетельствование.

Помимо езды в нетрезвом виде, автолюбителей ловили на проезде на запрещающий сигнал светофора, нарушении правил перевозки детей, а также на проезде пешеходных переходов.

При этом насчитано солидное число нарушений ПДД, которые совершили пешеходы, – 73.