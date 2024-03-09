Омск-Информ
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·Общество

В отремонтированных помещениях будут размещаться центры образования «Точка роста». Там смогут учиться более 10 тыс. детей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о выделении крупных денежных средств сельским школам для ремонта. Впоследствии в отремонтированных помещениях появятся дополнительные образовательные пространства.

– На ремонт и оснащение помещений в сельских школах, где будут размещаться новые «Точки роста», направили 144 млн рублей. Еще 160 млн рублей получим из федерального бюджета на обучающее оборудование, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

«Точки роста» откроются в 31 районе Омской области в сентябре. В них смогут учиться свыше 10 тыс. школьников.

Устройство образовательных пространств ведется по национальному проекту «Образование».

·Общество

В отремонтированных помещениях будут размещаться центры образования «Точка роста». Там смогут учиться более 10 тыс. детей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о выделении крупных денежных средств сельским школам для ремонта. Впоследствии в отремонтированных помещениях появятся дополнительные образовательные пространства.

– На ремонт и оснащение помещений в сельских школах, где будут размещаться новые «Точки роста», направили 144 млн рублей. Еще 160 млн рублей получим из федерального бюджета на обучающее оборудование, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

«Точки роста» откроются в 31 районе Омской области в сентябре. В них смогут учиться свыше 10 тыс. школьников.

Устройство образовательных пространств ведется по национальному проекту «Образование».