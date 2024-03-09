Все началось со звонка из компании сотовой связи, который уже был ложным. Дальше заработала преступная схема.

32-летняя омичка лишилась крупной суммы денег, купившись на популярную мошенническую уловку о том, что на нее пытаются оформить кредит, а значит, ее деньги под угрозой.

Сначала ей позвонил мужчина из компании сотовой связи. Разумеется, это уже был мошенник. Чтобы «актуализировать данные абонента» девушка сообщила ему код, пришедший ранее. Далее последовал звонок от якобы сотрудницы центра «Мои документы»: она сообщила, что с омичкой общались мошенники, получившие доступ к ее кабинету на «Госуслугах». Теперь они пытаются оформить на ее кредит.

Потом прошли разговоры еще с целой вереницей «госслужащих», результатом которых стал перевод на «безопасный» счет более миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело, ход которого контролирует областная прокуратура. Надзорное ведомство вновь напоминает омичам: «безопасных счетов» не существует. А те, кто звонят, представляясь сотрудниками государственных организаций, и предлагают перевести деньги на «безопасный счет» – мошенники.