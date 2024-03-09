Омск-Информ
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·Политика

Такие данные предоставил Фонд общественного мнения.

Подавляющее большинство россиян положительно оценили работу президента России Владимира Путина. Такой вывод следует из опроса, проведенного Фондом общественного мнения. Респондентам задавался прямой вопрос: «Как Вы считаете, президент В. Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо?»

По мнению 83 % жителей России, Путин скорее хорошо справляется со своими задачами. Еще 7 % считают, что он скорее плохо работает на своем посту.

Остальных просьба оценить работу главы государства поставила в затруднение.

·Политика

Такие данные предоставил Фонд общественного мнения.

Подавляющее большинство россиян положительно оценили работу президента России Владимира Путина. Такой вывод следует из опроса, проведенного Фондом общественного мнения. Респондентам задавался прямой вопрос: «Как Вы считаете, президент В. Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо?»

По мнению 83 % жителей России, Путин скорее хорошо справляется со своими задачами. Еще 7 % считают, что он скорее плохо работает на своем посту.

Остальных просьба оценить работу главы государства поставила в затруднение.