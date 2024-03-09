Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Причиной возникновения огня стал загоревшийся ноутбук. Никто не пострадал.

В Омске из-за ноутбука едва не пострадали жильцы и животные

В одной из омских девятиэтажек загорелась квартира на четвертом этаже. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пожарные спасли двоих взрослых и двоих детей.

– Также из опасной зоны были эвакуированы три четвероногих друга: две кошки и собака. Никто не пострадал, – добавили в МЧС.

Пожар произошел из-за того, что загорелся оставленный без присмотра ноутбук. На месте происшествия с огнем боролись 4 единицы техники и 21 специалист МЧС.

·Происшествия

Причиной возникновения огня стал загоревшийся ноутбук. Никто не пострадал.

В Омске из-за ноутбука едва не пострадали жильцы и животные

В одной из омских девятиэтажек загорелась квартира на четвертом этаже. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пожарные спасли двоих взрослых и двоих детей.

– Также из опасной зоны были эвакуированы три четвероногих друга: две кошки и собака. Никто не пострадал, – добавили в МЧС.

Пожар произошел из-за того, что загорелся оставленный без присмотра ноутбук. На месте происшествия с огнем боролись 4 единицы техники и 21 специалист МЧС.