Три дня в регионе будет идти снег. По ночам температура будет опускаться до –11…–16°.

Три дня в регионе будет идти снег. По ночам температура будет опускаться до –11…–16°.

Омские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Днем 9 марта ожидается –3…–8°, ночью станет холоднее до –11…–16°, местами до –21°. Прогнозируются осадки в виде снега, на дорогах возможна гололедица.

10 марта днем потеплеет до 0…–5°, ночью столбик термометра опустится до –5…–10°, при прояснении до –15°. Также прогнозируются снег и гололед.

11 марта снегопады продолжатся. Днем температура будет держаться на отметке –2…–7°, ночью –8…–13°. Порывы ветра будут достигать 11 м/с.