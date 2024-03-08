Омск-Информ
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·Общество

Градоначальник назвал Веру Штельбаумс уникальной женщиной.
Мэр Сергей Шелест поздравил с 8 Марта заслуженного тренера России Веру Штельбаумс. Он назвал ее уникальной женщиной.
– За свою карьеру Вера Ефремовна воспитала больше ста мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. И сегодня она продолжает готовить звездочек российской художественной гимнастики. Горд тем, что знаком с таким человеком, – отметил градоначальник.
Шелест пожелал омичке здоровья и успехов в работе.
Отметим, что ученицами Штельбаумс являются двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева, многократная чемпионка мира и Европы Ирина Чащина, чемпионка Европы в групповых упражнениях Татьяна Решетникова и чемпионка мира Наталия Пуусеп.
·Общество

Градоначальник назвал Веру Штельбаумс уникальной женщиной.
Мэр Сергей Шелест поздравил с 8 Марта заслуженного тренера России Веру Штельбаумс. Он назвал ее уникальной женщиной.
– За свою карьеру Вера Ефремовна воспитала больше ста мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. И сегодня она продолжает готовить звездочек российской художественной гимнастики. Горд тем, что знаком с таким человеком, – отметил градоначальник.
Шелест пожелал омичке здоровья и успехов в работе.
Отметим, что ученицами Штельбаумс являются двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева, многократная чемпионка мира и Европы Ирина Чащина, чемпионка Европы в групповых упражнениях Татьяна Решетникова и чемпионка мира Наталия Пуусеп.