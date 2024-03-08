Омск-Информ
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·Происшествия

Горожане предположили, что украшения мужчина подарит своей возлюбленной.
Жители многоквартирного дома № 2 на улице Мишина украсили свой подъезд перед 8 Марта. В многоэтажке они установили праздничную инсталляцию в виде шаров. Однако неизвестный мужчина решил украсть украшения. Его действия запечатлели камеры видеонаблюдения.
– Какой-то негодяй украл в подъезде дома на Мишина, 2, на Московке праздничную инсталляцию к 8 Марта. Надеемся, его девушка это увидит и сделает выводы, – рассказали омичи.
В комментариях горожане предположили, что украшения мужчина подарит своей возлюбленной.
·Происшествия

Горожане предположили, что украшения мужчина подарит своей возлюбленной.
Жители многоквартирного дома № 2 на улице Мишина украсили свой подъезд перед 8 Марта. В многоэтажке они установили праздничную инсталляцию в виде шаров. Однако неизвестный мужчина решил украсть украшения. Его действия запечатлели камеры видеонаблюдения.
– Какой-то негодяй украл в подъезде дома на Мишина, 2, на Московке праздничную инсталляцию к 8 Марта. Надеемся, его девушка это увидит и сделает выводы, – рассказали омичи.
В комментариях горожане предположили, что украшения мужчина подарит своей возлюбленной.